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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Ekiplerden görüntü

Polis Sağlık Ekipleri 

-Yangın yerinden görüntü
-Çatıya su dökülürken görüntü
-Çatıdan görüntü
-Farklı açılarda detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak'ta bir çatıda çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4. Hakem sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekipler tarafından fazla büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen vatandaşın da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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