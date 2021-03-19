Çatıda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

-Evden ve itfaiye aracından görüntü



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü.Yangın, akşam saatlerinde Gökçehüyük Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Osman Çabuk evinin tıkanan soba bacasını açmak için yakarak temizlemek istedi. Bu sırada rüzgarın etkisi ile alevler evin çatısını tutuşturdu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye gelerek yangına müdahale etti. Alevler eve ulaşmadan kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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