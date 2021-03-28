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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Çatı yangını paniğe neden oldu

- Çatı yangını paniğe neden oldu

Olay yerine gelen ekiplerden görüntü

Polis Barla Sağlık Ekipleri 

-binanın genel plan görüntü
-çatıdan görüntü
-ekipler çalışma yaparken görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü. Uşak’ta Elmalıdere Mahallesine bağlı 2.Emre Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarları üzere, olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın ekiplerin hizlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü. Ölü veya yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-MB-Y)
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