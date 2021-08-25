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Çatı yangını korkuttu
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

-Meydanda itfaiye araçları ve toplanan vatandaşlar

İtfaiye Merdiveni Çatı Katı Polis Ekipleri Çatı Yangını Yükselen 

--Çatı katından yükselen dumanlar
--İtfaiye ekiplerinin itfaiye merdiveni ve yerden müdahalesi

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan arastada 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk belirlemelere göre birinci katta bulunan köfteci dükkanının bacasından çıkan kıvılcımlar çatıda yangına yol açtı. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven uzatarak ve yerden müdahale etti. Arastada iş yerlerinin bitişik ve eski bina olması nedeniyle yangın iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (ŞU-LH-Y)
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