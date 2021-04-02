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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çatı yangını apartmandakileri sokağa döktü

Çatı yangını apartmandakileri sokağa döktü

Sokağa Çıkan Vatandaşlar, İtfaiye Ekipleri, Yangın

( EDİRNE ) EDİRNE

Çatı Katı Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 


- Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi mescit mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları yangın mahallinden uzaklaştırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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