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Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Çatı katında yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Alevler

Çatı Katı Yangın Nadan 

-Binadan görüntü
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( İSTANBUL )-Başakşehir’de 13 katlı binanın çatı katı alev alev yanıyor İSTANBUL

- Başakşehir’de 13 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın devam ederken, binada mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan 13 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenler yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binayı dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
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