Çatalca’da yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda korkutan yangın

-Vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesi

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( İSTANBUL - TOPLU)- Vatandaşlar ağaçlık alanda çıkan yangını söndürmek için seferber oldu- Yardımı söndürmeye koşan bir vatandaş: "Düğünümüzü bırakıp buraya koştuk"- Yangını söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL



- Çatalca’da yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesi ile söndürülen yangında bir vatandaş, “ Düğünümüzü bırakıp yangını söndürmeye geldim” dedi.

Yangını söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Yangın saat 12.45 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi’nde yerleşim alanı yakınında bulundan ağaçlık bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar bahçe sulama hortumlarıyla yangına müdahale de bulunurken bazı vatandaşlar ise kazma kürekle müdahale etti. Yangın evlere sirayet etmeden söndürüldü. Öte yandan yanan alan ve yangını söndürme çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi. “Düğünümü bırakıp geldim” Yangına müdahale eden bir vatandaş ise orman yakanlara tepki de göstererek, “ Düğünümüzü bırakıp yangın söndürmeye geldim. 5 yaşındaki çocuk bile buraya yangın söndürmeye geldi. Allah hepimizden razı olsun” dedi.

Yangını çıkaranlara tepki gösteren bir vatandaş ise, "Yangından haberimiz yoktu. Haber gelince elimizden geleni yapmaya çalıştık. Her zaman mücadele edeceğiz" diye konuştu.

(MD-RU

