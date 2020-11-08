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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Çatalca’da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada

Çatalca’da yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlılar kamerada

Şüphelilerin güvenlik kamera görüntüleri

Adli Kontrol Sahte Kimlik Hırsız Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-şüphelinin koşması
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çatalca'da, yankesicilik yöntemiyle bir şahsın cebinden 3 bin 700 lira çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım’da Kaleici Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde H.G. isimli şahsın cebinden 3 bin 700 lira çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri zanlılar Mustafa U. ve Ozan U’yu kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde çaldıkları 3 bin 700 lira para da bulundu. Şüphelilerden Mustafa U.’nun emniyette yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından 15 kaydının bulunduğu, Ozan Ü.'nün ise 4 ayrı suçtan arandığı, 4 yıldır sahte kimlikle kacak olarak yasadığı tespit edildi. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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