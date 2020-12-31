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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çatalca'da saat fabrikasında yangın

Çatalca'da saat fabrikasında yangın

Havadan görüntüler

Fabrika Sağlık Ekibi Jandarma 

-İtfaiyeden görüntü
-Dumanlardan görüntü
-Ambulanstan ve çalışanlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Çatalca'da bir saat fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edilirken yangının dumanları kilometrelerce uzaktan görüldü.
Yangın saat 16.45 sıralarında Muratbey Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde bulunan bir saat fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın nedeniyle içeride bulunan çalışanlar tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.
Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri yangını fabrika içerisindeki yangını söndürmek için dakikalarca uğraş verdi. Ekipleri olay yerindeki çalışması devam ediyor. (Md-ÖFA
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