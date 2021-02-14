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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çatalça’da kar kalınlığı 20 santimi buldu

Çatalça’da kar kalınlığı 20 santimi buldu

Yollar

Kar Kalınlığı Atina Kar Yağışı 

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( İSTANBUL )- Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerliyor İSTANBUL

- Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini arttırarak devam ederken, Çatalça’da kar kalınlığı yaklaşık 20 santimi buldu. Yollar beyaz örtü ile kaplanırken, bazı araçların patinaj çekerek güçlükle ilerlediği görüldü.
İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yağış, yüksek kesimlerde etkisini git gide arttırıyor. Yüksek kesimlerden biri olan Çatalça’da yollar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yaklaşık 20 santimi bulurken, Özellikle Akalan köylerine giden yollarda kar küremesi yapıldığı görüldü.
Bazı araçların patinaj çekerek güçlükle ile ilerlediği görüldü.

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