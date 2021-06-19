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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çatalca’da büyük fabrika yangını

Çatalca’da büyük fabrika yangını

Yanan fabrikadan görüntü

Fabrika Yangını Fabrika Yıldırım Düştü Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE)- Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi İSTANBUL

- Çatalca'da bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi İstanbul’un Çatacalca Subaşı Köyü Körfez Sokak'ta bulunun bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesinin ardından fabrikada yangın çıktı. Fabrikayı alevler sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrika drone tarafından havadan görüntülendi.
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