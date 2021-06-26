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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu

Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu

Suya girenler

Hafta Sonu Müsilaj Efes Plaj 

-kamp yapanlar
-Kuma gömülenler
-yüzenler
-drone görüntüsü
-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sıcak havayı havayı fırsat bilen vatandaşlar, Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı’na akın etti. Bazı vatandaşlar kamp yaparken, koyda suya girdi. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen İstanbullular Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı’na akın etti. Çatalca’nın merkezine 62 kilometrelik uzaklıkta olan Çilingoz Tabiat Parkı’nda yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar kamp yaparken, koyda suya girdi. Keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlar, Çilingoz’da yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Çilingoz’un hem deniz severlerin, hem de kamp yapmak isteyenlerin uğrayabileceği bir yer olduğunu söyleyen işletme sahibi Erdal Sönmez, “ Burayı özel kılan bir tarafta insanların kamp yapıp bir anda plaja geçip Antalya’da bir plajdaymış gibi deniz keyfini çıkarabileceği efsane bir yerdir” dedi.
Marmara Deniz’ine müsilajdan dolayı giremediklerini söyleyen Muhammet Beyazkılıç, “Bu gün Marmara’ya Müsilajdan dolayı girmek yasak, bizde Karadeniz sahili diye Çilingozu tercih ettik. Ailesi ile beraber gelenler için gayet uygun bir yer” diye konuştu.
Bir gecedir Çilingoz’da kamp yapan Serdar Şenol, “Hafta sonu kaçamağı yapmak için Çilingoz’a eşimle beraber geldim. Akşam çadırımızı kurduk, güzel bir ortam var. Aileler burada mangalını yapıyor, yeşillik, sessiz, sakin İstanbul’un karmaşasından kaçıp nefes alabilmek için güzel bir yer” şeklinde konuştu.

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