Çatak Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler



- Çorum’da kar yağışının ardından Çatak Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Bölgenin eşsiz manzarası drone ile havadan görüntülendi. Kent merkezine 22 kilometre mesafede çam ormanlarından oluşan doğa harikası Çatak Tabiat Parkı’nın yeşil alanlarının karla kaplı hali kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa harikası tabiat parkı ziyaretçilerini karaçam ve sarıçam ağaçları ile karşılarken park da vatandaşlara piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, yaban hayatı ve bitki gözlemi gibi birçok farklı etkinlik yapmasına imkan sağlıyor. Çatak Tabiat Parkı, şehir ve orman manzarasının yanı sıra, doğal yapısı ve yaban hayatı ile de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bölgede trekking yapılabilecek uygun parkurlar bulunurken ilk etap Çalyayla Köyüne giden yol ayrımından başlıyor. Alagöz Yaylasında sona eren etabın ikincisi ise Alagöz Yaylasından başlayaıp Çatak Tabiat Parkı Mesire alanında bitiyor. (MMY-BÖ



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