Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Çatak’ta metruk binalar teker teker yıkılıyor

Çatak’ta metruk binalar teker teker yıkılıyor

Drone görüntüsü

Misyon Uyuşturucu 

-Metruk binalar
-İş makinesinin çalışması

( VAN -DRONE) VAN

- Van’ın Çatak ilçesinde görüntü kirliliği ve tehlike arz eden metruk binalar, belediye ekipleri tarafından yıktırılıyor. Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hacı Osman Mahallesi Çatak-Van kara yolu kenarında bulunan metruk yapıların yıkımı yapıldı. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yıkım çalışmasını Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur ile yerinde izledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi amaçlarla kullanılan, yangın ve göçme tehlikesi bulunan ve çevre ile toplum güvenliği için riskli olup, görüntü kirliliği oluşturan metruk binaları, ilçemizde oluşturulan komisyon ile belirleyip kayıt altına aldıktan sonra yıkıyoruz. İlçemizin daha güzel bir görüntüye kavuşması için, hiçbir metruk yapı kalmayana dek yıkımlarımız devam edecek" dedi.
(MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement