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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çatak’ta “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi

Çatak’ta “Kurslarımızla Köylerdeyiz” projesi

Kurstan detay

Köy Muhtarı Tarım Leman Hayvancılık Hayvan 

-Dalın budanma detayların
-Röportaj

( VAN ) VAN

- Van’ın Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen mektup doğrultusunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında ilk olarak ilçeye bağlı Toyga Mahallesi’nde ‘Meyve Ağaçlarında Budama’ kursu açıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, “Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un muhtarlarımıza göndermiş olduğu mektupta; köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılıkla uğraşırken bu uğraşlarını daha iyi yapabilmeleri adına eğitim almaları istenmiştir. Toyga Mahallemizde bahçe bitkileri ağaç budama etkinliği yapmaktayız. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesi sürecinde bizden desteğini esirgemeyen köy muhtarımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze, aynı zamanda bu faaliyeti gerçekleştiren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk ise, yaptıkları çiftçi eğitimlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildiğini söyleyerek, “İlçemizde ihtiyaç duyulan arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetim eleman kursları, meyve budama ve yetiştirme teknikleri konularında eğitim vermekteyiz. Bu kapsamda ilçemiz Toyga Mahallesi’nde meyve yetiştiriciliği ve budama teknikleri konulu eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanımıza destek verdikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto da, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gönderilen mektup doğrultusunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan ‘Kurslarımızla Köylerdeyiz’ projesini ilçede başlattıklarını belirterek, “Kırsal kesimde ikamet eden ve bu mahallelerimize yönelik olan projemiz ilk olarak Toyga Mahallemizde hayata geçti. Muhtarlarımız ile istişare halindeyiz. Vatandaşlarımızın istediği diğer alanlardan gelen talepler doğrultusunda kurslar açılmasını planlıyoruz" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)
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