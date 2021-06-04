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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çatak’ta ‘Hayat Boyu Öğrenme’ sergisi açıldı

Çatak’ta ‘Hayat Boyu Öğrenme’ sergisi açıldı

Sergi açılışı

Ahşap Oymacılığı El Emeği Göz Nuru Halk Eğitim Öğrenciler Halk Oyunları 

-Sergilenen ürünlerden detay
-İşaret dili, rafting ve halk oyunları gösterisi

( VAN ) VAN

- Van’ın Çatak ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi açıldı. Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Aile Destek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergi; Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu tarafından açıldı. Çatak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılan ve ahşap oymacılığından tel kırmaya, el örgülerinden yağlı boya tablolarına kadar yüzlerce ürünün yer aldığı sergide konuşan Kaymakam Akbulut, “Çok güzel bir sergi olmuş. Her şey el emeği göz nuru. Hocalarımız ve öğrencileri tarafından birbirinden güzel eserler ortaya konulmuş. Birçok sergi gerçekleştirdik ama tüm samimiyetimle belirteyim halk eğitim müdürlüğümüzde çok yararlı kurslar açılmış. Pandemi sürecine rağmen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz sürekli çalıştı. Salgından korunmamız için sürekli maske üretimi yaptılar. Bu sebeple Çatak Halk Eğitimi Merkezimize ve Aile Destek Eğitim Merkezi'ne emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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