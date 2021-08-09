Çatak’ta Bıttım ağaçlarının fıstığa dönüşüyor

-Sertifikalarını verilmesi

-Bahçelerde inceleme yapmaları

-Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun ile röp.

-Dalbastı Mahalle Muhtarı Musa Örek ile röp.

-diğer detaylar



( VAN ) VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinin Dalbastı mahallesinde bıttım (menengiç) ağaçlarını fıstık ağacına dönüştürüyor. Büyükşehir’in yaptığı aşılama projesiyle bölgedeki çiftçilere yeni bir geçim kaynağı sağlandı. Van Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal alanlarda tarımı geliştirme projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, DAP Bölge Kalkınma İdaresinin destekleri ile geçtiğimiz yıl Çatak ilçesi Atlıhan Mahallesindeki çiftçilere aşılama eğitimi veren ve bölgede bulunan 5 bine yakın bıttım ağacını fıstığa dönüştüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaptığı uygulamalarla bölgede önemli bir gelir kaynağı oluşturdu. Geçtiğimiz yıl dönüştürülen fıstık ağaçlarından büyük verim alan yöre halkı, bölgede fıstık üretimine ağırlık verdi. Yine bölgede bulunan ve fıstık üretimine elverişli olan Dalbastı Mahallesi’ndeki çiftçiler de eğitim ve bıttım ağaçlarının fıstık ağacına dönüştürülmesi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren ekipler, bölgenin uygunluğunu göz önünde bulundurarak 18 çiftçiye bir eğitim programı düzenledi.

Aşılama, budama, bakım ve hastalıklara karşı yapılan eğitimlerinin son gününde bölgeye giden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini vererek kolaylıklar diledi. Geçtiğimiz yıl Atlıhan Mallesinde bulunan bin 500 bıttım ağacının aşılanması ile fıstık üretiminden büyük katkı sağladığını ifade eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, bu sene ise projenin devamı olarak aynı bölgede 4 bin 500 ağacın daha aşılandığını vurguladı. Altun, ‘‘Dalbastı Mahallemizde bulunan çiftçilerimiz Atlıhan Mahallemizde ki üretimi görünce bizden eğitim talep ettiler. Bizde bölgenin uygunluğunu göz önünde bulundurarak eğitimlerimizi verdik. Buradaki arazide dağınık bir şekilde bulunan bıttım ağaçları, bölgenin geçim kaynağı haline gelecek. Geçtiğimiz yıllarda çiftçilerimiz hem budama hem de aşılama konularında bilgi sahibi olmadıklarından dolayı verim alamıyorlardı. Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla 3 senedir hayata geçirdiğimiz projeyle bölgede çok büyük bir verim alınmaya başlandı. Tarımın elverişli olmadığı bu zor coğrafyada çiftçilerimiz yönünü fıstığa çevirdiler. Umuyorum ki bu proje yöre de güzel bir geçim kaynağı haline gelecek ve şehirden kırsala yönelmeye vesile olacak. Çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Verilen eğitimlerin kendilerine büyük yarar sağlayacağını düşünen Dalbastı Mahalle Muhtarı Musa Örek, ise hizmette emeği geçenlere teşekkür etti. Fıstık ağaçlarının tam anlamıyla üretiminin ardından geçimlerine büyük katkı sunacağına inandıklarını belirten Muhtar Örek, ‘‘Daha önce farklı tarım uğraşları içerisinde olduk. Verim alamıyorduk. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının aşılama ve budama eğitimlerinin ardından fıstık üretimine ağırlık verdik. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Allah razı olsun’’ dedi.

Eğitim programlarının ardından çiftçilere, budama ve aşılamada kullanılacak benzinli testere ile birçok malzeme de hibe edildi. Bölgede ki diğer bıttım ağaçlarında budama ve aşılama çalışmalarının sezon boyunca devam edeceği de kaydedildi. (EKİP-ŞAK-Y)

