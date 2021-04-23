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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çatak’ta 23 Nisan kutlamaları

Çatak’ta 23 Nisan kutlamaları

KONVOYUN GEÇİŞİ DRON GÖRÜNTÜLERİ ÇOÇUKLARIN ARAÇLARI SELAMLAMASI

( VAN ) VAN


- Van’ın Çatak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturularak çocukların bayramı kutlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çatak Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğünün araçlarından oluşan konvoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için siren çalarak ilçede tur attı. Çatak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde hareket eden konvoy, ana cadde ve sokaklarda dolaşarak çocukların bayramını kutladı.
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