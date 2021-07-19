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Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu

Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu

Kalabalıklardan detaylar

Alışveriş Alabalık 

-Vatandaşların alışveriş yapma anları
-Çarşı ve pazarlardan detaylar
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te Kurban Bayramı'na 1 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.Pandemi nedeniyle 2 yıldır bayramı evde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, yasaksız bir şekilde geçirilebilecek olan Kurban Bayramı’nın hazırlıkları için Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarlarına akın etti. Kentin en işlek merkezlerinden olan Gaziler Caddesi, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı’nda bayram alışveriş yapan vatandaşlar, yoğunluklar oluşturdu. Vatandaşlar, sıcak nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar sıcağa rağmen alışverişlerine devam etti.
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