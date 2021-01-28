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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çarptığı tırın sürücüsüne küfür etti, takla atan aracını olay yerinde bırakarak kaçtı

Çarptığı tırın sürücüsüne küfür etti, takla atan aracını olay yerinde bırakarak kaçtı

Takla atan araçtan detaylar

Polis Tır Şoförü Karya Polis Ekipleri Irak 

-İtfaiye ve polis ekipleri detay
-Olay yeri detaylar
-Kazaya karışan tır detay
-Kazayı anlatan tır şoförü detay
-Tır şoförü röportaj
-Detaylar

( SAKARYA )- Hem suçlu hem güçlü- Tıra çarparak kontrolden çıkan araç 200 metre sürüklenerek takla attı, sürücü aracını olay yerinde bırakarak kaçtı- Kazazede tır şoförü: “Aracımı bırakıp yardıma koştum, küfür ederek yaklaşmayın bize dedi” SAKARYA

- Sakarya D-100 Karayolu'nda tıra çarpan araç, kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç sürücüsü, olay sonrasında yardımına gelen tır şoförüne küfür ederek olay yerinden kaçtı. Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü kaçan 41 AAR 901 plakalı Dacıa marka araç, aynı istikamette seyir halindeki Çetin Mert idaresindeki 41 NT 754 plakalı Mercedes marka tırın sol tekerine çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra takla attı. Otomobilin takla attığını gören tır sürücüsü yardım etmek için araç sürücüsünün yanına gitmek istediğinde ise şoke oldu. Takla atan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü önce küfretti daha sonrasında ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine ise olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede yaptığı araştırma sonrası sürücüye dair bir iz bulamazken kaza ile ilgili inceleme başlattı. Küfür ederek yaklaşmayın bize dedi Kaza sonrası diğer sürücünün yardımına koştuğu esnada kendisine küfür ettiğini anlatan tır şoförü Çetin Mert, “Orta şeritte geliyordum o esnada aynaya baktığım esnada arkamdaki aracın savrularak geldiğini gördüm. Ben zaten yavaş gidiyordum ve onu görünce iyice yavaşladım, o esnada geldi aracın sol tarafından çarptı. Yani ben tedbirli olmasam beni de bariyerlere sıkıştıracaktı, ben o anda durdum. Çarpmanın etkisiyle bariyerlerin yanından takla atarak sürüklendi. Ben o esnada aracımı bıraktım ve onun peşine koştum ne oldu diye. Gittiğimde adam küfür etti yaklaşmayın bize dedi.
Daha sonrasında ben de aracıma dönerek itfaiye, ambulans ve polis ekiplerini aradım olay bu” diye konuştu.
(OK-BCT-
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