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Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı

Çarptığı otomobilin üzerinden takla atan kasksız motosikletli yaralandı

- KAZA ALANINDAN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-- OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE YARALI SÜRÜCÜNÜN DİYALOĞU
-- YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AMBULANSA ALINMASI
-- DETAYLAR

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde cadde üzerinde dönüş yapan otomobile çarparak havada takla atan motosikletin sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, sabah saatlerinde Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed B., idaresinde 41 MA 623 plakalı motosiklet ile çalıştığı inşaata giderken, cadde üzerinde dönüş yapmak için manevra yapan, Ersin G. hakimiyetinde 41 ACR 790 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın otomobilin üzerinden takla atarak yola savrulan kasksız motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammed B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis olayla ilgili işlem başlattı. (MT-GY
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