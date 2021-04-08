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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çarptığı köpeği ölüme terk etti

Çarptığı köpeği ölüme terk etti

Minibüsün köpeğe çarpma anı

Çarpma Anı Para Cezası Yolcu Taşımacılığı Akalan Hayvan 

-Minibüsün köpeğe çarpması
-Sürücünün kaçması
-Çevredeki vatandaşların köpeğin yanına gelmesi
-Genel ve detay görüntüler

( OSMANİYE )- PTS kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı OSMANİYE

- Osmaniye’de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe minibüsle çarpan sürücü olay yerinden kaçarak köpeği ölüme terk etti. PTS kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen olayda Adana-Osmaniye arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam H.G. isimli minibüs sürücüsü köpeği ölüme terk etti. Hızla kaza yerinden uzaklaşan vicdansız sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri PTS görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Adana istikametine gittiği belirlenen sürücü yakalandı. H.G. isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için bin 33 lira idari para cezası uygulandı. Kaza yerinde ölen köpeğin başına toplanan çevredeki meraklı vatandaşlar bir süre sonra olay yerinden ayrılırken yoldan geçen diğer sürücülerin ise yerde yatan köpeği umursamadan yollarına devam ettikleri görüldü.

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