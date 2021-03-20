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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çarptı, metrelerce sürükledi; olay yerinden kaçtı

Çarptı, metrelerce sürükledi; olay yerinden kaçtı

OLAY YERİ

İlk Müdahale Tahkikat Elektrikli Bisiklet Bisiklet Sağlık Ekipleri 

-DETAYLAR

( BURSA )- Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı BURSA

- Bursa İnegöl Alanyurt yolunda minibüsün çarpıp metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgiye göre olay İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Hüseyin Ç. iş yerinden eve gitmek için elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Alanyurt yoluna geldiğinde yan yoldan ana yola çıkmak isteyen Hüseyin Ç.'ye karşı istikametten gelen henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs çarparak uzun süre önünde sürükledi ve bir süre sonrada kaldırıma fırlattı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Ç. yaralandı. Vicdansız minibüs sürücü ise arkasında bile bakmadan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (SA-
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