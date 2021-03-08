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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Çarpışan otomobillerden biri 2 metre yükseklikten aşağıya düştü : 1 yaralı

- Çarpışan otomobillerden biri 2 metre yükseklikten aşağıya düştü : 1 yaralı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Polis Korkuluk Gesi Sağlık Ekipleri 

-araçlardan detay
-yıkılan korkuluktan detay
-ekiplerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çarpışan otomobillerden biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bostanbükü Köyü yolundan çıkış yapan Metin C. yönetimindeki 34 FA 3461 plakalı Toyota marka otomobile Kastamonu istikametine seyir halinde olan Cem B. yönetimindeki 78 AG 061 plakalı Wolksvagen marka otomobil çarptı. Kazada Toyota marka otomobilde bulunan Hatice C.(61) isimli yolcu yaralanırken çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (RB-
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