Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çarpışan iki otomobil yol kenarına savruldu, sürücülerin burnu dahi kanamadı

Çarpışan iki otomobil yol kenarına savruldu, sürücülerin burnu dahi kanamadı

kaza yeri görüntüleri

Polis Polis Ekipleri Yağmur Suyu 

-araçlardan görüntü
-polis ekipleri
-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlardan sürücüler burunları dahi kanamadan çıktı.Kaza, Keşan-Malkara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan’dan Malkara yönüne doğru seyir halinde olan R.B. yönetimindeki 34 HG 4423 plakalı araç, yine aynı yönde önünde ilerleyen C.B.S. idaresindeki 34 DIT 881 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol dışına savrulurken, araçlardan biri yol kenarındaki yağmur suyu kanalının üzerine çıkarak yan yattı.Yaşanılan feci kazanın haber verilmesi üzerine Bölge Trafik Ekipleri kaza yerine geldi, sürücüler ise araçlardan yara almadan çıktı.Şans eseri burunları bile kanamadan kazayı atlatan sürücüler, araçlarının kaza yerinden çekilmesi için gelecek çekicileri beklerken, kazaya karışan bir sürücü, kaza sonucu hasar alan aracın bagajında dağılan poşetler içerisindeki meyveleri toplayarak dışarı çıkardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı