Çaresizce yanan evlerini izlediler

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

-Köylülerin yanan evlerini izlemesi

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( KASTAMONU )-Yer ocağından sıçrayan kıvılcım, iki katlı evi kül etti KASTAMONU



- Kastamonu’nun Araç ilçesinde yer ocağının bacasından sıçrayan kıvılcım sonrası çıktığı tahmin edilen yangında iki katlı ahşap ev küle döndü. Alınan bilgilere göre, Araç ilçesine bağlı Yukarı Ilıpınar köyünde Fevzi Alptekin’e ait iki katlı ahşap evde, ilk belirlemelere göre yer ocağından sıçrayan kıvılcımdan dolayı yangın başladı.

Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar üzerine yangın yerine Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. Ev sahipleri, evlerinde çıkan yangını ise çaresizce izledi. İlk olarak çatıdan başlayan yangına, müdahale edilemeyince alevler tüm evi sardı. Köylüler, itfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiğini ve yangının bu yüzden büyüdüğünü iddia etti.



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