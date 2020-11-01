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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın

Çapa Tıp Fakültesi inşaatında yangın

Yangından görüntüler

Nadan Trol 

-Binadan çıkan dumanlar
-Drone görüntüleri
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE-EK) İSTANBUL

- İstanbul Üniversitesi çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre İstanbul Üniversitesi çıktı. İşçiler çalıştığı sırada izolasyon malzemelerinden çıkan yangın kısa sürede 7 katlı binanın çatısını sardı. Binada çalışan işçiler kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine 6 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altında alındı.Yangın sırasında binadan çalışan bir işçi, aniden izolasyon malzemelerinin tutuştuğunu ve binayı boşalttıklarını anlattı.
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