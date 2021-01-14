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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor

Çantalardaki parçalanmış ceset olayında sır perdesi aralanıyor

arşiv görüntüler

( SAKARYA )- İlk incelemelerde cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi- Olay ile ilgili bölgede çalışmalar devam ediyor SAKARYA

Dalgıç Polis Polis Karya Polis Ekipleri Cinayet 


- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki ayrı çanta içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçalarında ilk inceleme tamamlandı. İncelemelerde parçaların 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve balta benzeri bir alet ile parçalandığı belirlendi.Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir ceset, iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri, bölgede detaylı bir inceleme başlatmıştı. Otopsi Merkezine getirilen 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Cinayete kurban edilen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, cesedin baltaya benzer bir malzemeyle parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor. İlk incelemede, cinayetin ise en az 15 gün önce işlendiği ve cesedin 2 haftadır suda beklediği öngörüldü.
Olay ile ilgili soruşturma kapsamında polis ekipleri çantaların bulunduğu derede arama çalışmalarına devam ediyor.
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