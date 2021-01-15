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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Çantalardaki parçalanmış ceset olayında ‘perde parmak’ detayı

Çantalardaki parçalanmış ceset olayında ‘perde parmak’ detayı

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( SAKARYA )- Parçalara ayrılmış cesedin 40 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu tespit edildi SAKARYA

Parmak Dalgıç Polis Genetik Polis Ekipleri Cinayet 


- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki ayrı çanta içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçalarında ‘perde parmak’ detayı cinayetin sır perdesini araladı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bir cesede ait olan sol el, sağ ayak ve vücuttan bazı parçalar iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri, bölgede detaylı bir inceleme başlatmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside parçalar üzerinde yaşanan ‘deformasyon’ sebebiyle herhangi bir DNA tespiti yapılamazken incelemede cesedin 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu, cinayetin 6 ay önce işlendiği ve öldürülen kişinin genetik bir rahatsızlığı olduğu için ayağındaki iki parmağının birleşik olduğu belirlendi. Bu ayrıntı üzerinde duran Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün boyunca tüm ihtimaller üzerinde çalışma yaptı. Elde edilen verilerle öldürülen kişinin yabancı uyruklu olabileceğini değerlendiren ekipler Sakarya'daki tüm yabancı şahısları inceledi. Yapılan incelemede yabancı uyruklu bir ailenin, cesetle örtüşen yaşlarda bir yakınlarının kaybolduğunu ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Elde edilen bulgularla tespit edilen yabancı uyruklu şahsın aile üyelerinin Sakarya’da olmadığı polis ekiplerince belirlenirken, DNA tespiti için ilde bulunan bir yakınından örnek alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. (OK-ALI-
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