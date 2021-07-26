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- Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı

- Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı

-Muhabire motosikletin çarpma anı

( KAHİRE ) KAHİRE

Televizyon Çarpma Anı Canlı Yayın Bild Muhabir 


- Mısır’da trafikte canlı yayın yapan muhabire motosiklet çarptı. Mısır’da bir televizyon kanalında canlı yayın sırasında muhabire motosiklet çarptı. Trafik durumu hakkında canlı yayın bağlantısı yapan muhabir çarpmanın etkisi ile mikrofonunu yere düşürürken, kazada hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından canlı yayın bağlantısı kanal tarafından kesildi. Motosiklet sürücüsünün ise muhabire çarpması ile yere düştüğü görülürken, sürücünün de kazada hafif yaralandığı bildirildi.

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