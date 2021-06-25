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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu

Canlı yayında yapılan çağrı yerini buldu

yayın kaydı

( İSTANBUL )- Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kuruldu İSTANBUL

Canlı Yayın Dedektif İsmil Cinayet Yardım Çağrısı 


- Konya’daki Büyükşen çifti cinayetinin aydınlatılması için Jandarma Genel Komutanlığı özel ekip kuruldu. Konya’nın Karatay İlçesine bağlı İsmil Mahallesi’ndeki evlerine 3 Eylül 2018 gecesi maskeli bir şahıs tarafından öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayeti 3 yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın canlı yayınına konuk olan çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının katilinin ortaya çıkartılması için yetkililere yardım çağrısında bulundu. Müge Anlı’da yapılan bu çağrı, yerini buldu ve yanıtsız kalmadı. Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’nin gündemine oturan çifte cinayetin çözümü için Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) deneyimli dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel bir ekip kurdu. Yayınını bu sıcak gelişmeyle açan Müge Anlı; “Türkiye’nin farklı illerinden bir araya gelen 10 deneyimli JASAT dedektifi, soruşturmayı yürüten Konya İl Jandarma Komutanlığı’na destek verecek. Jandarma Genel Komutanlığı'na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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