Canlı yayında göz altına alınan Emirhan Arslan tutuklandı

-Adliye detay



( YALOVA ) YALOVA



- Yalova’da 3 sene önce dokuz yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Emirhan Arslan tutuklandı. Show Tv'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında evlenme vaadiyle insanları dolandıran Melisay Tosun'un 16 yaşında evden kaçıp Emirhan Arslan'ın yanına gittiğini ve gittikten sonra da evlilik çetesine dahil olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle programa katılan Emirhan Arslan, dün yayınlanan programda İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından göz altına alındı. İddiaya göre 3 sene önce cinsel istismarda bulunduğu kız, programı izlerken Emirhan Arslan'a denk geldi ve ailesine haber verdi. Ailesi hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri Emirhan Arslan'ı yayındayken göz altına aldı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Yalova’ya getirilen Emirhan Arslan, Bu gün Adliyeye sevk edildi. Arslan Çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanarak İzmit Kandıra ceza evine gönderildi. Adliyeden ekipler tarafından çıkarılan Emirhan Arslan, gazetecilerin “Nasıl küçücük bir çocuğu istismar edersin?” sorusuna “Ben yapmadım, bir aya çıkarım” cevabını verdi. (ZB-MŞ)



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