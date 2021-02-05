Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanlı Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Çanlı Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Köy meydanında helallik alınması,

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Akkale 

-Mezarlıkta cenaze namazı

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Hacılar köyünde, emekli Deniz Asb. Kd. Bçvş. Kıbrıs gazisi İbrahim Emir son yolculuğuna uğurlandı. Gazi İbrahim Emir, dün akşam Çanakkale’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazi Emir’in cenazesi bugün Hacılar köyüne getirilerek, evinin önünde köylülerden helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip köy mezarlığına getirildi.
Burada Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Gazi İbrahim Emir’in cenazesine Çanakkale Merkez Komutanı Dz. Alb. Türker Altıngöz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan İlçe Jandarma Komutanı Jan. Ütğm. Levent Çalış, yakınları ailesi ve köylüler katıldı.
(GŞ-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı