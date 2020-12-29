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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar

Güvercinlerin çöpten alınmasından cep telefonu görüntüleri

( MANİSA )- Temizlik işçilerinin dikkati 3 güvercini yeniden hayata bağladı MANİSA

Çöp Konteyneri Uttu Cep Telefonu Irak Çöp Kutusu 


- Manisa'nın Soma ilçesinde üç adet güvercin kimliği belirsiz kişilerce poşete konularak çöpe atıldı. Belediye ekiplerinin dikkati sayesinde güvercinler bulunduğu çöp kutusundan çıkarılarak yeniden doğal ortamına bırakıldı. Soma Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü ekiplerinin dikkati, üç canlıyı daha hayatta tuttu. İstasyon Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyetlerini yürüten Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinde hareket eden bir şeyler olduğunu tespit etti. Çöp konteynerinin içinde poşetle bağlanmış 3 adet güvercin gören işçiler gözlerine inanamadı. Hemen poşetten çıkarılan ıslanmış güvercinler, işçilerin aracında kurutulduktan sonra yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu. Soma Belediyesi temizlik işçileri, geçtiğimiz günlerde de çöp konteynerinde kafası çay kutusuna sıkışan kediyi fark etmiş ve hayatını kurtarmıştı. (SC-NSO-Y)
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