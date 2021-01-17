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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi

Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi

KAZANIN OLDUĞU BÖLGE

Kar Kalınlığı Sokağa Çıkma Yasağı Kar Yağışı Direksiyon 

-OTOMOBİLİN AĞACA TAKILIP KALMASI
-JANDARMA EKİPLERİNİN UYGULAMASI
-KAZA İLE İLGİLİ ANONS

( BURSA ) BURSA

- İznik’te kar yağışının yoğunluğu sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle uçurumdan aşağı uçuyordu. Ağacın engel olduğu kazada facia kıl payı atlatıldı.Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Candarlı Mahallesi'nde kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti. Candarlı yolu üzerinde bir otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın uçurumdan aşağıya düşmesine ise bir ağaç engel oldu. Sürücü canını zor kurtardı.Jandarma ekipleri kar yağışının yüksek olduğu kesimleri giriş ve çıkışa kapatırken, birçok kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.
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