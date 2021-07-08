Canlarını son anda kurtardılar, tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi

-sel sularının temizlenmesinden görüntü

-vatandaşların evlerinde ki eşyalarından görüntü

-temizleme çalışmalarından görüntü

-çamurlu eşyalardan görüntü

-Aysel Yeşildağ ile röportaj

-ercan aydın ile röportaj

-genel detay



( DÜZCE -ÖZEL)-Sel sularının altında kalan eşyalarını böyle kurtarmaya çalıştılar DÜZCE



- Düzce’nin Boğaziçi ilçesinde etkili olan sağanak yağışta evlerini sel suları basan aile canlarını son anda kurtarırken, su ve çamur içinde kalan tüm eşyaları ise kullanılmaz hele geldi. Olay, Düzce’nin Boğaziçi'ne bağlı Yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün etkili olan sağanak yağış sonrasında dereden taşan sel suları Yeşildağ ailesinin evini bastı. Evde bulunan aile ve çocuklar son anda evden çıkarak sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. 1,5 metreye kadar yükselen sel suları sebebi ile ailenin evlerindeki tüm eşyaları kullanılmaz hale geldi. Sel sularının çekilmesinin ardından vatandaşlar, sel suları sebebi ile kullanılamaz hale gelen eşyalarını evlerinden çıkarttı. Vatandaşlar çamurla kaplanan ve kullanılamaz hale gelen eşyalarını tazyikli su ile temizlemeye çalışıyor. “Çıkmasaydık, hepimiz gitmiştik” Sel sularının evlerini bir anda bastığını ifade eden Aysel Yeşildağ, “Seli olduğu akşam yağmur yağıyordu. Yukarıdan da su geliyordu. Arabalar geçince su daha çok gelmeye başladı.

Derenin o kadar yükseldiğinden haberimiz yoktu. Bir ses geldi, onun için dışarı çıktık. Yan tarafı falan su basmıştı. Bizim eve de arka taraftan bir anda gelip girdi. Çocukları alıp evden son anda çıktık. Çocuklarımı, eşimi evden zorla çıkarttık. Kıl payı çıkmasaydık, hepimiz gitmiştik” dedi.

“Hiç eşyamız kalmadı” Sel sularına kapılan eşyalarının hepsinin kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Ercan Aydın isimli vatandaş ise, “Hiç eşyamız kalmadı. Her şey gitti. Çocuk eşyalarına kadar hiçbir şey kalmadı. Devletin gücüne güveniyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok” diye konuştu.



