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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ÇANKIRI - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ÇANKIRI - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

- Jandarma ekiplerince uyuşturucunun ele geçirilmesi Çankırı 'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandıÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Ekipler, Korgun ilçesinde S.A, M.A, V.İ, C.D. ve K.G'yi uyuşturucu ticareti yaparken yakaladı.Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 781 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Şüphelilerden M.A, V.İ, C.D. ve K.G. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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