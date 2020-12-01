ÇANKIRI - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Boş cadde ve sokaklardan görüntü - Polis ekiplerinin uygulama yapması - Boş cadde ve sokaklardan görüntü Çankırı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründüÇANKIRI (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çankırı 'da sessizlik hakim oldu. Çankırı 'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddeler boş kaldı.Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetleme yaptı.
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