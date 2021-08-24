Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Çankırı, sel afetiyle mağdur olan komşu il Kastamonu için seferber oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çankırı, sel afetiyle mağdur olan komşu il Kastamonu için seferber oldu

Çankırı, sel afetiyle mağdur olan komşu il Kastamonu için seferber oldu

yardım tırı detaylar

Yardım Kampanyası Sel Afeti Geçmiş Olsun Sel Felaketi Felaket 

-dua edilmesi
-detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı Belediyesi, sel afetiyle mağdur olan komşu il Kastamonu için seferber oldu. Çankırı Belediyesi, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında ihtiyaç duyulan malzemeler için yardım kampanyası başlattı. AFAD tarafından hazırlanan liste doğrultusunda ihtiyaç duyulan malzemeler vatandaşların desteğiyle hazırlandı. İnsani yardım malzemelerinin yer aldığı tır dualarla Belediye önünden dualarla uğurlandı. Çankırı Belediyesince AFAD’ın belirlediği liste doğrultusunda toplanan gıda malzemelerinin yanı sıra konserve ürünleri, su, kullanılmamış giysiler ve ayakkabılar, çocuk ve hasta bezleri, çocuk maması ve battaniyeler sel felaketinden zarar gören vatandaşlara gönderildi. Geçtiğimiz hafta sel bölgesine giden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı halkının sel felaketinde zarar gören kardeşleri için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Esen, ayrıca yardım kampanyasına katılan hayırsever vatandaşlara da mesaj ile bilgi vererek teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı