ÇANKIRI - Karaismailoğlu:'Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış olacaktır'
ÇANKIRI - Karaismailoğlu:"Çankırı çevre yolu projesi tamamlandığında Ankara ve Kastamonu yönünden gelen araçların kent merkezine girmeden geçişi sağlanmış olacaktır" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıÇANKIRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde ve ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi. (1)
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