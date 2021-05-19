Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇANKIRI - Kadını darbeden eski eşi ve yakınına tutuklama

ÇANKIRI - Kadını darbeden eski eşi ve yakınına tutuklama

- Çankırı Adalet Sarayı - Zanlıların adliyeden çıkışı Çankırı 'da kadını darbeden eski eşi ve yakınına tutuklamaÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da kadını darbeden, hakaret ve tehditlerde bulunan boşandığı eşi ve bir yakını, tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında Çankırı 'da meydana gelen kadına yönelik şiddet görüntüleri ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldığı belirtildi.Soruşturmanın tüm yönleri ile titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"18 Mayıs 2021'de müştekinin eşyalarını almak için bahse konu ikamete geldiğinde eski eşi S.Ç ve onun yakınları olan O.Ç ve T.G tarafından darp edilerek tehdit ve hakarete maruz kaldığı olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, üç şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır. 19 Mayıs 2021'de Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince S.Ç ve O.Ç tutuklanmıştır."T.G'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sosyal Medya Adli Kontrol Basın Açıklaması Arbede Yazılı Açıklama 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement