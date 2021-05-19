Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ÇANKIRI - Eski eşi ve yakınları tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu

ÇANKIRI - Eski eşi ve yakınları tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulundu

- Meryem Y.'nin eski eşi ve yakınları tarafından darbedilmesi - Meryem Y'nin açıklamaları - Avukat Buket Uysal'ın açıklamaları Çankırı 'da eski eşi ve yakınları tarafından darbedilen kadın açıklamalarda bulunduÇANKIRI (AA) - Çankırı 'da boşandığı eşi ve yakınları tarafından darbedilen Meryem Y, "Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum." dedi.
Buğdaypazarı Mahallesi'ndeki kızının evinin önünde, boşandığı eşi ve yakınları tarafından darbedilen Meryem Y, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.Eski eşi S.Ç. ile anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Meryem Y, "Daha sonrasında mahkeme kararına istinaden özel eşyaların paylaşımı yapılacaktı. Bu sırada eski eşim ve yakınları tarafından kızımın evi önünde, kızlarım ve ben saldırıya uğradık. Videolarda da olay görülmektedir." dedi.
Sürecin Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Meryem Y, "Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum. Gereğinin ilgili makamlarca yapılacağı konusunda şüphemiz yoktur. Yanımda olan herkese tekrardan teşekkür ederim." diye konuştu.
Meryem Y'nin avukatı Buket Uysal da yaşanılan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Soruşturmanın büyük bir titizlikle başladığını ve yürütüldüğünü dile getiren Uysal, "Bizim gereğinin yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Biz de mağdur avukatları olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Başka hiçbir kadının bu mağduriyetleri yaşamaması için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Ama savcılığımız da çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle soruşturma aşamasını yürütmektedir." ifadelerini kullandı.Boşanan çift ile yakınlarının Buğdaypazarı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde karşılaşmasının ardından kavga çıkmış, olayın cep telefonuyla çekilen görüntüsü ise sosyal medyada yer almıştı.Vali Abdullah Ayaz, yaptığı açıklamada, kadına şiddet uygulayan kişilerin gözaltına alındığını, adli sürecin hassasiyetle devam ettiğini bildirmişti.

Sosyal Medya Mahkeme Kararı Cep Telefonu Kadına Şiddet Hassasiyet 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Bu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar ettiBu fotoğrafları Facebook'tan paylaşıp intihar etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement