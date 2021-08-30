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Çankırı'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çankırı'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Çankırı'da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

tören detaylar

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Askeri Araç Asker 


- Çankırı'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Çankırı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na sırasıyla Çankırı Valiliği, 28. Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı ve Çankırı Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı. Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bülent Uysal, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Atatürk Bulvarı üzerinde askeri araçta vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn'ın mesajının okunması sonrasında 28. Mekanize Piyade Tugayı subayları tarafından şiir dinletisi yapıldı. Tören, askerlerin geçişiyle son buldu. (HÇ-HA
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