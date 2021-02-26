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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çankırı’da vatandaşlar sesli drone ile uyarılıyor

Çankırı’da vatandaşlar sesli drone ile uyarılıyor

Emniyetin çektiği drone görüntüleri

( ÇANKIRI )- Megafon ile uyarı yapan 'Uçan Yaren' dikkat çekiyor ÇANKIRI

Polis Kamera Polis Ekipleri 


- Çankırı’da polis ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşları sesli uyarırken drone ile de denetimlerini sürdürüyor. Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etkisini sürdüren korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler kentin işlek alanlarında havadan ve karadan vatandaşları uyardı. ‘Uçan Yaren’ uyardı Çankırı kent merkezinde halkın yoğun bulunduğu yerlerin yanı sıra pazar yerlerinde vatandaşlar temizlik, maske ve mesafe konularında üzerinde çakar lamba, siren ve megafon bulunan polis drone'nu ile uyarılıyor. Emniyetin ‘Uçan Yaren’ ismini verdiği drone vatandaşların dikkatini çekerken, kameradan da kuralları ihlal edenler tespit ediliyor. Drone megafonundan “Hepimizin sağlığı için lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyalım. İyiyken kötü olmayalım. Sağlıklı günler dileriz” uyarısı yapıldı.
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