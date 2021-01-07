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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çankırı’da vaka sayısı azalıyor

Çankırı’da vaka sayısı azalıyor

Vatandaşlardan detay

Sosyal Medya Sayılar Sağlık Çalışanları 

-Denetimden detay

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı’da korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler sonuçlarını göstermeye başladı.
Kent genelinde harita yeşile döndü. Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, restoran ve kafe gibi yerlerde vatandaşların toplu halde bulunması noktasında kısıtlamalar getirildi.
Uygulanan kısıtlamalar kapsamında Çankırı genelinde korona virüs tablosunda düşüş yaşanırken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında ise daha öncesinde yüksek riskli olan yerlerde düşük risk gösterildiği görüldü.
Vaka sayılarının azalması sonrasında Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bugünlere, vatandaşlarımızın büyük sabrı ve tedbirlere uyması; başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızın gayretleriyle geldik. Lütfen tedbirlere uymaya devam edelim. Rehavetin bizi ve yakınlarımızı hasta edebileceğini unutmayalım” ifadelerine yer verdi.
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