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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çankırı’da uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

Çankırı’da uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

Narkotik köpeğinin uyuşturucu araması

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Metamfetamin 

-Uyuşturucu madde bulunması

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 farklı adreste narkotik köpeği Ofset ile yapılan aramada 570 gram Sentetik kannabinoid/bonzai, 60 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.B, T.D isimli şahıslar ifadelerinin alınmasına sonrasında serbest bırakıldı. M.D. isimli şahıs ise adli mercilerce tutuklandı. (HÇ-KA
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