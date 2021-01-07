Çankırı’da uyuşturucu operasyonu, 1 tutuklama

-Uyuşturucu madde bulunması



( ÇANKIRI ) ÇANKIRI



- Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 farklı adreste narkotik köpeği Ofset ile yapılan aramada 570 gram Sentetik kannabinoid/bonzai, 60 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.B, T.D isimli şahıslar ifadelerinin alınmasına sonrasında serbest bırakıldı. M.D. isimli şahıs ise adli mercilerce tutuklandı. (HÇ-KA



loading...