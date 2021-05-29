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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri sürüyor

Çankırı merkezdeki boş sokaklardan detaylar

Hafta Sonu Trol 

-Ekipleri denetimlerinden detay görüntüler

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çankırı'da da denetimler sürüyor. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanıyor. Çankırı'da da kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Şehrin işlek noktalarında denetimler yapan ekipler, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Öte yandan vatandaşların tedbirlere uydukları gözlenirken sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent de sessizliğe büründü.
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