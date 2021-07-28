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Çankırı’da maske ve mesafe kuralı unutuldu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çankırı’da maske ve mesafe kuralı unutuldu

Çankırı’da maske ve mesafe kuralı unutuldu

sokak detaylar

Hastalık İlaç Tedavisi Tedbirler Kalaba Alabalık 

-esnaf Fatih Aydan röp

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Çankırı kent merkezindeki yoğunluk dikkat çekerken korona virüs tedbirleri kapsamında maske kuralına riayet edilmediği görülüyor. Son dönemlerde vakaların artışa geçmesi vatandaşları düşündürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu devam etse de insan kalabalığının bulunduğu alanlarda bu kurala uyulmadığı gözleniyor. Maskelerini çenelerinin altında, dirseklerinde taşıyan ya da hiç takmayan vatandaşların ihmalkarlığı tedirgin ediyor. Çankırı'da da cadde ve sokaklar havaların iyice ısınmasıyla birlikte hareketlendi. Kent merkezindeki çarşı ve pazarlar vatandaşların akınına uğrarken zaman zaman pandemiyi unutturan görüntüler de ortaya çıkıyor. "Herkes kendi tedbirlerini almak zorunda" Çankırılı esnaf Fatih Aydan, “Öncelikle aşılanan kişilerimizin maskeyi sıcaklar nedeniyle bırakması normalde ama aşılanmayanların maskesiz gezmesi bence uygun değil. Yoksa vakalar aldı başını gidiyor. Devletin aldığı çözümün önemi yok. Herkes kendi tedbirlerini almak zorunda. Yoksa bu hastalık bizi 3 5 yıl daha devam eder. Sonuçta bu hastalık başımıza geldiyse tüm dünyayı sardıysa bir an önce aşılanıp normal hayata dönmemiz gerekiyor. Aşılanmadığımız takdirde ilaç tedavisiyle falan bunun biteceği yok. Biran önce herkesin aşını olması lazım. Bir de toplu alanlarda düğün salonlarında, açık alanlarda özellikle maskesiz gezmeyelim. Özellikle iş yerlerine girdiğimizde kalabalık ortamlarda maskeyi takarsak hastalığı biran önce azaltmaya çalışırız. Herkesin özellikle dikkat etmesi lazım” dedi.
(HÇ-KA
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