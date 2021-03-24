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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı

Çankırı'da Mart ayında sürpriz kar yağışı

Çankırı'dan drone görüntüsü

Kar Sürprizi Yağan Kar Yağışı 

-Çankırı kardan sokak görüntüleri

( ÇANKIRI -DRONE) ÇANKIRI

- Çankırı'da Mart ayının son haftasında geri gelen kar sürprizi şaşkınlıkla karşılandı. Nisan ayına sayılı günler kala Çankırı'da kar yağışı etkili oldu. Sıcaklıkların 0 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda öğleden sonra kar sürprizi yaşandı. Zaman zaman etkisini artırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı. Bazı ağaçların çiçek açtığı kentte sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi. Soğuk havayla beraberinde gelen kar yağışı Çankırı'nın çeşitli yerlerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Oluşan beyaz örtü, drone ile de havadan görüntülendi. (HÇ-KA
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