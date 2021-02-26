Çankırı'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' tanıtıldı

-İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy konuşması

-Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama

-Genel detaylar



( ÇANKIRI )- Çankırı Valisi Abdullah Ayaz:- "Evinde uyuşturucu kullananların yüzde 85'i aileleri ile yaşıyor" ÇANKIRI



- İçişleri Bakanlığı tarafından bağımlı çocukların sayısının azaltılması amacıyla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Çankırı'da tanıtıldı. Projenin tanıtımı Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilirken kentteki narkotik olayların oranları da açıklandı. İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, "2018 yılı içerisinde 93 operasyon yapılarak 170 şüpheli şahıs yakalanmış ve 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2019 yılı içerisinde 91 operasyon yapılarak 201 şüpheli şahıs yakalanmış ve 17 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 2020 yılı içerisinde 74 operasyon yapılarak 150 şüpheli şahıs yakalanmış 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 2021 yılında şu ana kadar 15 operasyon yapılarak 18 şüpheli şahıs yakalanmış ve 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" dedi.

"Evinde uyuşturucu kullananların yüzde 85'i aileleri ile yaşıyor" Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise, "Bağımlılık günümüzün en önemli gündem maddelerinden birisi. Önümüzdeki süreçte de muhakkak gündemde olmaya devam edecek. Gelişen ve değişen dünya farklı farklı bağımlılık türleri ile bizleri karşı karşıya bırakmakta ve bu çerçevede mücadelemizi çeşitlendirmemizi zorunlu kılmakta. Ancak aslında bağımlılığın en eski, en yaygın, en zararlı en can yakıcı olanı muhakkak ki madde bağımlılığı. Burada da bakanlığımızın bugüne kadar yürütmüş olduğu mücadelede yeni bir aşama yeni bir sayfa yeni bir ekleme yapılması ile ilgili proje başlatıldı. Bu projedeki hedef toplumumuzun farkındalığının artırılması. Evinde uyuşturucu kullananların yüzde 85’i aileleri ile birlikte yaşamakta. Bu da aslında ailelerdeki farkındalığın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermekte" dedi.

"Bu konuda farkındalığı belirli bir noktaya getirmek istiyoruz" Projeyi pandemiyi de göz önüne alarak daha da ilerleteceklerini kaydeden Vali Ayaz, "Burada muhakkak beklentimizi diğer bütün kurum ve kuruluşlarımızın projeye aktif katılımı özellikle kurumlarımızdaki kadın personellerimizin annelerimizin, anne adaylarımızın projeye aktif destek vermeleri, daire müdürlerimizin mutlaka ajandalarında bu projenin yer almasını istemekteyiz. İnşallah hep beraber bu konuda farkındalığı belirli bir noktaya taşımak istiyoruz. Çünkü 1 bile bu iş için fazla bir rakam. İlimiz her ne kadar çok şükür gayet iyi durumda rakamlar gayet az gündemin önemli maddelerinde uyuşturucu bağımlılığı ve uyuşturucu satışı gibi konular olmasa da 1 de bizim için fazla. Onun için herhangi bir evladımızın bundan sonra böyle bir derde düçar olmaması, ailelerimizin sıkıntı yaşamaması için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Konuşmalar sonrasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Rahman Cebe tarafından projenin sunumu yapıldı.



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